Şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

08.08.2022 15:32

Giresun'da sağanak sonrası oluşan hasarların giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da sağanak sonrası oluşan hasarların giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Giresun merkez ve Keşap ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar süren yağış nedeniyle bazı yollarda heyelan meydana geldi.

Bazı köylerde dere taşkınları sonucu ev ile iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

İlgili kurumlarca hasar tespit çalışmalarına devam edilirken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler yağış nedeniyle çökme ve heyelanların olduğu köy grup yollarına müdahale ediyor.

Ekipler, yollardaki hasarın giderilmesi, heyelanla yolda biriken toprakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Keşap- Karabulduk kara yolunda oluşan heyelanlara müdahale ediyor, ağaç ve toprak temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Keşap ilçesine bağlı Çakırlı Köyü Muhtarı Hüseyin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 15.30'da başlayan yağışın köyde ciddi hasarlara yol açtığını söyledi.

Aydın, köy yollarında heyelanların, yine camide su baskının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok şükür herhangi bir can kaybımız yaşanmadı. Devletimiz de tüm imkanlarıyla yağışın etkili olmaya başladığı andan itibaren gereken tüm desteği sağladı. Sayın Kaymakamımız, il genel meclis üyelerimiz hepsi yanımızdaydı. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz."

Keşap ilçesine bağlı Karabedir köyünde yaşayan Talip Kaya ise fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Köydeki bir çok yerde tarım arazilerinde ciddi hasarların olduğunu vurgulayan Kaya,"Yağış dün öğleden sonra başladı ve 4-5 saat devam etti. Köy yollarında ve tarım arazilerimizde ciddi heyelanlar söz konusu. Ama şükürler olsun can kaybımız yok. Allah beterinden muhafaza etsin inşallah." dedi.

YORUMLAR
500
Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı
Kaynak: AA

Giresun, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
13:47 Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:43:31. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement