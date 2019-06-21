Son Dakika Haberleri: Giresun'da sağanak yağış
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Giresun'da sağanak yağış

1 saat önce

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, bölgede etkili olan yağışa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını, meydana gelen olumsuz durumlara da anında müdahale ettiklerini söyledi.

Giresun'da sağanak yağış, System.String[]
Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, bölgede etkili olan yağışa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını, meydana gelen olumsuz durumlara da anında müdahale ettiklerini söyledi.
Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle kendi sorumluluk alanlarında küçük çaplı heyelanların meydana geldiğini, alt yapılarda hasarların oluştuğunu belirtti.
Ekiplerin söz konusu bölgelerde çalışmaların sürdürdüğünü aktaran Taşkın, yine yeni yağış uyarılarına karşı da gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.
Tüm ilçelerde iş makineleri ile görevlilerin olumsuz durumlara karşı hazır olarak bekletildiğini aktaran Taşkın, şöyle konuştu:
"Bölgemizde bir kaç gündür etkili olan yağışlar küçük çaplı hasarlara yol açtı. Heyelanlar sonucu yollar kapandı, alt yapılarda sorunlar oluştu. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Yeni gelen yağış uyarıları doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi aldık. İş makinelerimiz ve görevlilerimiz tarafından ortaya çıkabilecek sıkıntılı durumlara anında müdahale edilecek."
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Giresun, Güncel
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