Giresun'da sağanak yağış etkili oldu bir kişi kayıp

GİRESUN - Giresun'da yoğun sağanak yağış sebebiyle su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak kayboldu.

Giresun'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Eynesil ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Kemerli Köyü'nde heyelanlar meydana geldi dere yataklarında sel taşkınları yaşandı. Bazı evleri su basarken bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Sel sularına kapılarak kaybolduğu tahmin edilen 65 yaşındaki Hasan Zamba için arama çalışmaları başlatıldı. Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye ekip gönderildiği bilgisi verildi.