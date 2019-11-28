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Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

6 saat önce

Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden olduGİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına...

Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş sosyal medya hesabından yaşanan şiddetli yağış ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün gece özellikle Görele-Çavuşlu istikametinde meydana gelen aşırı yağış sonucu, Çavuşlu Beldemiz ve Aralıkoz, Çatak, Yalıköy ve Eserli gibi bazı sahil köylerimizde heyelan ve su baskını olayları meydana geldi. Gerekli tespitleri yaptık, yol açma ve temizleme çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı.

Giresun'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Giresun, Çavuşlu, Görele, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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