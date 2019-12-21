Giresun'da sağlık yatırımları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da sağlık yatırımları - Son Dakika

Giresun'da sağlık yatırımları

6 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Giresun'da sağlık yatırımları, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde her geçen gün sağlık yatırımlarının artmaya devam ettiğini, doktor kadrolarının da güçlendirildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimler neticesinde eylül ayında Giresun'a 71 doktor ataması gerçekleştirildiğini vurgulayan Öztürk, gelecek süreçte 9 doktorun daha göreve başlayacağını aktardı.

Öztürk, yapımı süren yeni eğitim ve araştırma hastanesine tıbbi cihaz ve donanım, oda ve büro mefruşatı alımı için 40,5 milyon lira ödenek sağlanmasının planlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca yeni eğitim ve araştırma hastanesine kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazı tahsis edilecek. AK Parti Giresun Milletvekilleri olarak, kanser hastalarımızın tedavisinde kullanılacak bu cihazı ilimize kazandırmak adına Sağlık Bakanlığımıza yaptığımız girişimler neticesinde istediğimiz sonucu aldık. Bu bir ekip çalışmasının ürünüdür. Hemşehrilerimize sağlık alanında en üst düzeyde hizmet sunma standardını getirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

Milletvekili, AK Parti, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu
Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma: 304 noktada sondaj yapıldı Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Batı Afrika ülkeleri kalkınmadan çok güvenlik için harcama yapıyor - Son Dakika
23:02 Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat: "Şentop'u ağırlamaktan şeref duyduk" - Son Dakika
23:00 (Ek Görüntü ve Bilgilerle)ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
23:00 Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
23:00 Epilepsi hastası Efrahim'in yürek dağlayan feryadı: "İyileşmek istiyorum" - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:09:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da sağlık yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]