Giresun'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Giresun'da, piyasaya sürülmeye hazır 150 litre sahte içki ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki yapımının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde bir iş yerinde bir şişe sahte içki buldu.

Soruşturmayı genişleten ekipler, sahte içkilerin bir depoda saklandığını belirledi.

Depoda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 300 adet şişe içerisinde toplam 150 litre sahte içki ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ö. ve H.Z.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.