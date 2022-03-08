Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı

08.03.2022 14:05
Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Gürcistan vatandaşı Z.B'ye ait iki adres ile U.K'ye ait araçta yapılan aramalarda 50 litre el yapımı sahte içki, 35 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B. tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

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Gürcistan, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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