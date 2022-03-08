Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Gürcistan vatandaşı Z.B'ye ait iki adres ile U.K'ye ait araçta yapılan aramalarda 50 litre el yapımı sahte içki, 35 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B. tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.