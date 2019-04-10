Son Dakika Haberleri: Giresun'da Şehide Son Görev

Giresun'da Şehide Son Görev

37 dakika önce

Tunceli'de silah arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunu sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mahmut Kır, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'da Şehide Son Görev, System.String[]
Tunceli'de silah arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunu sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mahmut Kır, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tirebolu'nun Örenkaya köyündeki caminin avlusunda düzenlenen askeri törene, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit annesi Huriye Kır'ın oğlunun fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı dökmesi duygulu anlar yaşattı. Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Kır, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İSE Şehit Mahmut Kır Örenkaya köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Kır, Tunceli'de 24 saat içerisinde göreve hazır olacak şekilde birlik içerisinde silah arkadaşları ile ikamet ettikleri odada bir silah arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunu sonucu göğüs bölgesinden yaralandı. Yaralı olarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Uzman Onbaşı Mahmut Kır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın bir yıl önce evlendiği ve çocuğu olmadığı öğrenildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:00 Kaynak: İHA
Tirebolu, Giresun, Güncel
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