Giresun'da şehir içi ulaşımda havuz sistemine geçiş için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Giresun'da şehir içi ulaşımda havuz sistemine geçiş için çalışmalar sürüyor

10.03.2022 13:53
Giresun'da şehir içi ulaşımda havuz sistemine geçiş için çalışmalar sürüyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehir içi ulaşımında havuz sistemine geçmek için anlaşma yapılan profesyonel firma tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehir içi ulaşımında havuz sistemine geçmek için anlaşma yapılan profesyonel firma tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi Toplantısına katılan Şenlikoğlu, havuz sistemi çalışmasının büyük kısmının tamamlandığını bildirdi.

Sistemle kentteki 6 dolmuş kooperatifinin tek çatı altında toplanacağını aktaran Şenlikoğlu, "Maliyet açısından onlara avantaj sağlayacak, ulaşımdaki giderlerde bir düşüş sağlayacak, şehrin trafiğine yüzde 30'un üzerinde bir rahatlama getirecek ve hizmet noktasında kaliteyi artıracak bir sisteme geçilmiş olunacak. Araçlar yenilenecek. Sistem hem dolmuşçu esnafını hem vatandaşımızı hem de trafiği olumlu etkileyecek olup sektörün her noktasına getirisi olacak." ifadelerini kullandı.

Şenlikoğlu, bu çalışmada herkesin aynı kanaatte olamayabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Havuz sistemine geçmekte son derece kararlıyız. Bu kararlar alınırken bulunduğumuz makam gereğince sorumluluğu taşıyarak doğrunun yanında olmaya çalışıyoruz. Doğru olan da havuz sistemidir. Ülkemizde bu sisteme geçmeyen 7 ilden biriyiz. Yaptırmış olduğumuz çalışmalarda da sistemin işleyişi maliyet, verimlilik ve dolmuşçunun karlılığı açısından iki katın üzerinde bir avantaj sağlıyor. Daha da önemlisi işleyişi resmi, bürokratik ve hukuki olarak sağlam zemine oturtuyor. Bizler bu sistemde önümüze çıkabilecek engelleri imkanımız olduğu sürece aşarak yürümeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımıza da şunu söylüyoruz; bize gelip 'Bu sistem olmaz.' demeyin. 'Bu sistemle birlikte şurada bize bir haksızlık yapılıyor, avantajımız kayboluyor, şurası düzeltilebilir.' gibi durumlarla bize gelin. Biz bu sisteme geçme kararlılığını gösterdik. Bu saatten sonra vatandaşlarımız yanımızda olduğu müddetçe, kaldı ki vatandaşlarımızın yüzde yüzü ve dolmuşçu arkadaşlarımızın da yüksek çoğunluğu bu sistemi destekliyor."

Şenlikoğlu, havuz sisteminin tüm detaylarını belediye meclisine anlatmak için önümüzdeki günlerde meclis üyeleriyle özel oturum yapacaklarını da belirtti.

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Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da şehir içi ulaşımda havuz sistemine geçiş için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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