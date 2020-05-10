Giresun'da şehit anneleri ziyaret edildi - Son Dakika

Giresun'un Güce, Şebinkarahisar ilçelerinde şehit anneleri ziyaret edildi.

Güce Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, şehit anneleri 102 yaşındaki Safiye Kara ile Yeter Kahraman ve Asiye Dur'u evlerinde ziyaret etti.

Şehit anneleriyle sohbet eden Orhan, kendilerinin Anneler Gününü kutladı.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarını sunduğunu belirterek, "Kadınların yaşantılarında iyi bir seviyeye gelmelerinin, çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşma anlamı taşıdığına inanıyoruz. Tarih boyunca coğrafyamızda kadın, ana, bacı, eş olarak görülmüş, bunların yanında sevgi, saygı, sadakat ve samimiyetin timsali olarak görülmüşlerdir." dedi.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, şehit anneleri 109 yaşındaki Emine Demirci ile 95 yaşındaki Parlak Aslan'ı ziyaret etti.

Annelerin gününü kutlayan Tengir, kendilerinin talep ve isteklerini dinledi.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit annelerinin hayır dualarını aldıklarını dile getirerek, "İlçe genelinde jandarma ve emniyet teşkilatlarımız ile müftülük görevlilerimiz diğer şehit annelerimizi, yaşlılarımızı ziyaret ettiler. Mu¨barek ramazan gu¨nu¨nde gu¨zel ve anlamlı ziyaretler gerc¸ekles¸tirdik." diye konuştu.

Yağlıdere Belediyesi tarafından da Anneler Günü dolayısıyla kadınlara karanfil ve maske hediye edildi, kendilerinin günü kutladı.

Belediye Başkan Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin günlerini kutladığını belirterek, "Fedakarlık, sevgi, sabır, güzelliğin tarifi anneler sizleri bir gün değil, her gün çok seviyoruz." dedi.