Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi - Son Dakika
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Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi

23.06.2023 09:43

Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskını yaşandı.

Türkiye son aylarda yaşanan sel felaketiyle mücadele ediyor. Yurdun dört bir yanında aşırı yağışın neden olduğu sel, hayatı felç etti. Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde de yağışlar sel ve su baskınına neden oldu. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi.

1 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Giresun'un Duroğlu beldesinde şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, bir evin yıkıldığını ve bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı.

Giresun'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi
Giresun'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi
Giresun'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi
Giresun'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi
Kaynak: İHA
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su baskını, Duroğlu, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi - Son Dakika
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