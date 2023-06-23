Giresun'da sel: Ev ve iş yerleri su altında kaldı, mahsur kalanlar tahliye edildi

Türkiye son aylarda yaşanan sel felaketiyle mücadele ediyor. Yurdun dört bir yanında aşırı yağışın neden olduğu sel, hayatı felç etti. Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde de yağışlar sel ve su baskınına neden oldu. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi.

1 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Giresun'un Duroğlu beldesinde şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, bir evin yıkıldığını ve bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı.