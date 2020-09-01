Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3) - Son Dakika

BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE

Sel afetinin vurduğu 22 Ağustos gecesinden itibaren Giresun'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dereli ilçesinden sonra Güce'de de incelemelerde bulundu. Helikopterle ilçe merkezine gelen Bakan Soylu, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Köyde su sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığını soran Bakan Soylu, ardından Yukarıboynuyoğun köyüne geçti. Vatandaşlardan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, Giresun Valisi Enver Ünlü'yü telefonla arayıp, taleplerle ilgilenilmesi yönünde talimat verdi.