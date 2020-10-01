Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor - Son Dakika

Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor

Giresun'da 22 Ağustos 2020 akşamı yaşanan ve 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinde sel sularına kapılıp kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40. gününde devam ediyor.

Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor, System.String[]

Giresun'da 22 Ağustos 2020 akşamı yaşanan ve 11 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinde sel sularına kapılıp kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40. gününde devam ediyor.

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde etkili olan sağanak yağış sonucu Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye ilçeleri başta olmak üzere meydana gelen sel felaketinde milyonlarca liralık maddi hasar meydana gelirken, yollar ve köprüler yıkıldı, iş yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Maddi hasarın yanı sıra selde 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sel sularına kapılarak kayboldu.

Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u, Çaldağ Beldesinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut Akgün'ü ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk'ü arama çalışmaları 40. gününde de devam ediyor.

Arama çalışmalarında ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Giresun Valisi Enver Ünlü, son aşamaya kadar çalışmaların süreceğini söyledi. Vali Ünlü ""Kayıp 4 vatandaşımızı arama çalışmaları hem Çaldağ'da hem Yağlıdere ve Tirebolu'da devam ediyor. Son aşamaya kadar devam edeceğiz. Arkadaşlarımız bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Örneğin, Çaldağ'da 44 tane şüpheli nokta belirlediler. Tekrar tekrar arıyorlar. Arama kurtarma birimlerimiz büyük bir azimle çalışmaya devam ediyorlar" dedi.

"İlçelerimizde bakım ve onarım faaliyetleri devam ediyor" diyen Vali Ünlü "Kış mevsimi gelmeden eksiklerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz. Harşit çayındaki jandarmalarımızın şehit olduğu bölgedeki köprü yapım çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Yıl bitmeden köprüyü faaliyete alacağız. Kış gelmeden afetin izlerini büyük oranda silmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na içinde bulundukları aracın düşmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu hayatlarını kaybetmişti. - GİRESUN

Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor
Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor
Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor
Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor

Jandarma, Giresun, Ağustos, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor - Son Dakika

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