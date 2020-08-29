Giresun'da selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Giresun'da selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'da selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde bulundu Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde bulundu GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 3'ü için Doğankent- Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Giresun'un Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar 22 Ağustos akşamı sağanak yağış nedeniyle dükkanını kapatıp eve gideceği sırada gelen sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Akar'ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.

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