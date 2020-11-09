Giresun'da selde sürüklenen kamyon ve iş makinesi çıkarılıyor - Son Dakika

GİRESUN'da, etkili olan sağanak nedeniyle taşan Mursal Deresi'nden taşan suyun sürüklediği kamyon ile iş makinelerinin dere yatağından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Doğu Karadeniz'de geçen cuma günü etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de dereler taştı, heyelan meydana geldi. Giresun'un Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresi ve çevre derelerde, su seviyesi yükseldi. Tirebolu- Doğankent Yolu'nun 12'nci kilometresinde, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde, menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu- Doğankent Karayolu'nun yapım çalışmalarını yürüten şirketin şantiyesini de sel bastı. Bölgede menfez ve yol yapımını sürdüren şirkete ait park halindeki bir kamyon ve iş makinesi sele kapılarak, sürüklendi, çalışanlar bölgede uzaklaşarak kurtuldu.Sürüklenen kamyon ve dere yatağında balçığa gömülen iş makinesinin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Sel riskinin ortadan kalkmasıyla başlayan çalışma ile kamyon ve iş makinesi dere yatağından çıkarılacak.