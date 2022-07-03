Giresun'da serinlemek için denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Giresun'da serinlemek için denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

03.07.2022 18:30
Giresun'da serinlemek için denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaburun köyü sahilinden serinlemek için denize giren M.K, dalgalara kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Görele Belediyesi Arama Kurtarma ve Tirebolu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu M.K, sudan çıkarılarak kıyıya getirildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırılan M.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Görele Belediyesi, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da serinlemek için denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da serinlemek için denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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