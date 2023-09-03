Giresun'da sağanak sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

Giresun'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Son Güncelleme: 03.09.2023 09:27

Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gece sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkisinde su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve zemin kattaki evleri su bastı.

Giresun'da şiddetli sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Sağanakla yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruklarının yaşandığı sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

Giresun'da şiddetli sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Giresun'da sağanak sonrası yollar göle döndü - Son Dakika
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