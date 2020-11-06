Giresun'da şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak hasara neden oldu.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden yağış nedeniyle 9 mahalle yolunda hasar oluştuğunu söyledi.

Mahalle yollarında menfezlerin tıkanması nedeniyle çökmeler meydana geldiğini vurgulayan İbaş, yeni yapılan asfalt ve beton yolların da zarar gördüğünü aktardı.

İbaş, ilçede bazı ev ve iş yerlerine de su bastığını belirterek, "Bazı vatandaşlarımızın samanları ve fındıkları, ayrıca ahırdaki hayvanları son anda boğulmaktan kurtarıldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İbaş, Allah'tan devlete zeval vermemesini niyaz etti.