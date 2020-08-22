Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü

Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü -Çöken duvar ve toprak altında kalan bir otomobil kullanılamaz hale geldi Giresun'da bugün şehir merkezinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü

-Çöken duvar ve toprak altında kalan bir otomobil kullanılamaz hale geldi

GİRESUN - Giresun'da bugün şehir merkezinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvar altında kalan bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, çökme anının hemen öncesi ve sonrası çevrede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Giresun'da bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi geçişinde büyük su birikintilerine neden olurken, Gemiler Çekeği mahallesi Afacan sokak mevkiinde bir bir binanın istinat duvarı sağanak yağış sonrası çöktü. Çökme sonrası bir otomobil toprak altında kalırken, çökme anının hemen öncesi ve sonrası cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Giresun Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışmasına başlarken, can kaybının olmaması herkesi sevindirdi.

Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:41

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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