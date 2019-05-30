Son Dakika Haberleri: Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu
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Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Giresun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Espiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı ve imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
İl genelindeki eş zamanlı operasyonda merkez ve Tirebolu'da birer ve Espiye'de 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 ayrı adreste silah imalatı ve tamirinde kullanılan atölye, 3 tabanca, 129'u el yapımı 158 fişek, 21 boş kovan, bir tabanca kalıbı, 4 şarjör, 9 şarjör kalıbı, silah imalatı ve tamirinde kullanılan 212 alet ve malzeme ele geçirildi.
Zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:53 Kaynak: AA
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