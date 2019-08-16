Son Dakika Haberleri: Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı

3 dakika önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Kuşluhan köyünde F.A, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi T.A. ve yeğeni T.A. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle yaraladı.
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan zalının kardeşi T.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin F.A'nın yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Bulancak, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:01 Kaynak: AA
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