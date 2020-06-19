Giresun'da sınav günü öğrenciler ve sınav görevlilerine halk otobüsleri ücretsiz - Son Dakika

Giresun'da sınav günü öğrenciler ve sınav görevlilerinin belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 Haziran Cumartesi günü sınava girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini Giresun Belediyesi'nin unutmadığı vurgulandı.
Sınav giriş belgesinin gösterilmesi halinde belediyeye ait halk otobüslerinden öğrencilerin ve görevlilerin ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabileceği ifade edilen açıklamada, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilendi.