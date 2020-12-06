Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor - Son Dakika

Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor

06.12.2020 09:54
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor, System.String[]

GİRESUN'un Mesudiye köyünde dik bir yamaçta fizik kurallarına aykırı bir şekilde üst üste duran ve iki parçadan oluşan 'gelin kayası' adı verilen kayalar, ilgi odağı oluyor.

GİRESUN'un Mesudiye köyünde dik bir yamaçta fizik kurallarına aykırı bir şekilde üst üste duran ve iki parçadan oluşan 'gelin kayası' adı verilen kayalar, ilgi odağı oluyor. Efsaneye göre istemediği biriyle evlendirilince ettiği dua sonucu taşa dönüşen gelinin hikayesine dayandırılan kayalar, görenleri hayran bırakıyor.

Merkeze bağlı Mesudiye köyünün Taşhan Mahallesi'nde dik bir yamaçta üst üste duran iki parçadan oluşan 'gelin kayası' ilgi çekiyor. Efsaneye göre istemediği biriyle evlendirilince ettiği dua sonucu taşa dönüşen gelinin hikayesine dayandırılan kayalar, görenleri hayran bırakıyor. Yüzyıllardır yamaçta duran kayaları sosyal medyada görenler, bölgeye geliyor.

Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, kayalarla ilgili farklı efsaneler anlatıldığını belirterek, "Atalarımızdan öğrendiğimize göre eskiden babasının zoru ile bir kız istemediği bir yere gelin gidiyormuş. Ata binmiş, giderken 'Allah'ım beni taş et. Oraya gelin olarak gönderme' demiş ve burada taş olmuş. Tabi bir tek bu efsane yok. Buralarda herkes ayrı bir efsane anlatıyor. Oldukça dikkat çeken bir kaya. Etrafında hiçbir kaya veya dağ yok ki zamanla tahrip olup da bu hale geldi denilsin. Birçok insan bu kayayı görmek için buraya geliyor. Kaya bize de çok enteresan geliyor Allah'ın bir hikmeti" dedi.'AZICIK İTTİRSEN OYNAYACAK GİBİ'Köyde yaşayan Ali Taşhan da herkesin dilinde ayrı bir gelin efsanesi dolaştığını belirterek, 'Rivayetlere göre ağanın kızı ile çoban birbirlerine aşık olmuş ve birbirlerine kavuşamamışlar. Daha sonra kız gelin olup giderken bir başkasına, taş olmak için dua etmiş. Oracıkta taş olmuş. Kayanın duruşu çok değişik. Ben bildim bileli kaya orada aynı şekilde duruyor. Dedelerimiz zamanında da kaya aynı şekilde duruyordu. Bakıldığı zaman sanki azıcık ittirsen yerinden oynayacak gibi. Ama bu zamana kadar ne bir aşınması oldu ne de yerinden oynadı" diye konuştu.'EFSANEYİ DUYAN GELİYOR'Buradaki efsanenin herkesin dikkatini çektiğini söyleyen Necla Gültürk ise, "Ben bu köye 50 yıl önce gelin geldim. Bana bir gelinin iki kayayı tek parmağı ile dikmiş oraya dediler. Yıllardır o kaya orada öylece durur. Yabancı arabalar gelir kayanın yanında fotoğraf çekilir gider. Efsanesini duyan buraya geliyor" ifadelerini kullandı.Hamide Taşan ise, "Biz çocuktuk, oldum şimdi 80'e dayandım. Dedelerimiz bize anlatırdı. Eski dönemlerde taşlar büyürmüş. Bir gelin gelmiş köye iki taşı üst üste koymuş. Taş büyümüş, olmuş gelin kayası. O kayanın hikayesi bitmez dillerde dolanır. Gelen gideni hiç eksik olmaz" dedi.

Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor
Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor

Mesudiye, Efsane, Kız, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Giresun'da sıra dışı 'gelin kayası' ilgi çekiyor - Son Dakika


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