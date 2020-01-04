Giresun'da siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun'da siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu - Son Dakika Ekonomi

Giresun'da siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu

6 saat önce

Giresun'un Çamoluk ilçesinde siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

Giresun'da siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu, System.String[]

Giresun'un Çamoluk ilçesinde siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında kurulan tesisin hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çamoluk'ta, GİRKAP Projesi kapsamında 2017-2018 ve 2018-2019 üretim sezonlarında toplam 20 ton siyez buğdayı tohumluğu dağıtıldı. Siyez buğdayı ekim alanı 440 dekara ulaştı. Bu yöremizde ilk defa ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayı üretiminin başarılı olması, çiftçilerimizce benimsenmesi ve kırsal ekonomiye katkı sağlanması memnuniyet vericidir. 2019-2020 üretim sezonunda ise yapılan yatırımlar neticesinde ekim alanlarının 1200 dekara ulaşması hedeflenmektedir."

Siyez buğdayının, 14 kromozom sayısıyla genetik olarak dünyadaki ilk buğday çeşidi olduğunun bilindiğine dikkati çeken Angın, bu ürünün özelliklerini sıraladı.

Angın, Çamoluk'ta çiftçiler ve İlçe Ziraat Odasından gelen yoğun talep sonucu projenin ikinci aşamasının planlanarak hayata geçirildiğini belirterek, "Bu kapsamda üretilen siyez buğdayının un ve bulgura işlenip, paketlenerek marka ve katma değerlerinin arttırılması için makine ve ekipman desteği verilerek toplam değeri 312 bin lira olan siyez buğdayı işleme ve paketleme tesisi hizmete açıldı." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz Projesi, Çamoluk, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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