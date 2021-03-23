Giresun'da sokaklara hayvanlar için mama ve su kapları yerleştiriliyor - Son Dakika

Giresun Belediyesince sokak hayvanlarının beslenmelerinin sağlanması için kentin farklı noktalarına mama ve su kapları yerleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin sokak hayvanları için her zaman hassas davrandığı belirtildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik her türlü tedavi, kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Kentin çeşitli noktalarına su ve mama içeren beslenme odakları da yerleştiren ekiplerimiz, her geçen gün beslenme odaklarının sayısını artırıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, can dostların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sahipsiz sokak hayvanlarının açlık ve susuzluktan telef olmamaları için bu tür çalışmaları dört mevsim sürdürüyoruz. Beslenme odaklarının yerlerinin belirlenmesinde vatandaşlarımızın, hayvanseverlerin talepleri bizim için son derece önemli. Ekiplerimizin yaptığı keşiflerin yanında bu talepler doğrultusunda da yeni beslenme odakları kurmayı sürdürüyoruz."