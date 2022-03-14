Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu

14.03.2022 11:13
Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Dereli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekibinin çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Dereli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekibinin çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Yeşilkaya köyünde solunum sıkıntısı bulunan İ.K'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köyde UMKE ekibi, dört çeker özellikli ambulansla hastanın evine ulaştı.

Evinden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Dereli Devlet Hastanesine götürüldü.

YORUMLAR
500
Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu AFAD ve UMKE ekipleri yolları kapanan köylerdeki hasta bebekler için seferber oldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Giresun, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Katiliyle fotoğraf bile çekinmiş! 23 yaşındaki gencin katili arkadaşı çıktı!
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Yıllar sonra gelen intikam: Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:19:33. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement