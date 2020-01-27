Giresun'da son 17 yılda 8 baraj, 2 gölet inşa edildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Giresun'da son 17 yılda 8 baraj ve 2 göletin inşaatını tamamladığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun Giresun'da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ile kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Aydın, Giresun'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına işaret etti.

2003 yılından bugüne kadar bölgede 8 baraj ve 2 gölet tamamlandığını ve toplamda 9,82 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşıldığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu barajlar arasında bulunan Çamoluk Akyapı Barajı'nın temelden yüksekliği 46 metredir. Baraj, 240 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 2018 yılında hizmete alınmıştır. Kentteki en önemli barajlarımızdan bir diğeri ise Şebinkarahisar Dönençay Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 51 metredir. Baraj, 1,82 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 2017 yılında hizmete alınmıştır."

İnşaat aşamasında 9 baraj bulunduğunu aktaran Aydın, su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Aydın, Giresun'da bir sulama tesisini tamamlandığını, halen 5 projenin ise yapımının sürdüğünü kaydetti.

Giresun'un bir probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu anımsatan Aydın, 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 66 dere ıslahı ile Giresun şehir merkezi, 131 yerleşim yeri ve 17 bin 220 dekar arazi taşkınlardan korunduğunu ifade etti.

Aydın, 12 dere ıslah çalışmasının devam ettiğini aktararak, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.