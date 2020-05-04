Giresun'da son iki günde koronavirüs kaynaklı pozitif vakaya rastlanılmadı - Son Dakika

Giresun Valiliği, kentte koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 18 Nisan tarihinden itibaren hızla düşüşe geçtiğini, son iki günde ise hiç pozitif vakaya rastlanılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında, İl Hıfzıssıhha ile Pandemi Kurulları karaları ile bakanlıkların genelgelerinin dikkat ve takiple uygulandığı belirtildi.

Pandemi hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Rehberi algoritmasına göre vatandaşların takip ve tedavisinin titizlikte yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, ayrıca evde izolasyonda takip edilen vatandaşların filyasyonun başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Giresun'da, 19 Mart tarihinde ilk pozitif vakaların görülmeye başlandığına işaret edilen açıklamada,"18 Nisan tarihinden itibaren ise hızla düşüşe geçerek, son iki haftadır tek haneli rakamlarda, son bir haftadır bir veya iki yeni vaka, son iki günde ise hiç pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Bu süre içerisinde toplam 4 bin 792 PCR testi yapılmıştır." denildi.

Güce ilçesine bağlı İlit köyü Kıran mevki haricinde karantina uygulanan yerleşim yerinin bulunmadığı da ifade edilen açıklamada, yurt dışından gelerek yurtlarda kalan 20 Nisan tarihinde Almanya'dan gelen 210 vatandaşın 5 Mayıs'ta, Hollanda'dan gelen 312 vatandaşın da 14 günlük izolasyonun 8 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, yine, 29 Nisan tarihinde Rusya'dan gelen 129 vatandaşın 14 günlük izolasyonun ardından 14 Mayıs tarihinde evlerine uğurlanacakları belirtildi.