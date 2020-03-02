Giresun'da STK'lardan Jandarma Bölge Komutanlığına taziye ziyareti - Son Dakika
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Giresun'da STK'lardan Jandarma Bölge Komutanlığına taziye ziyareti

6 saat önce

Giresun'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan askerler için Jandarma Bölge Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundular.

Giresun'da STK'lardan Jandarma Bölge Komutanlığına taziye ziyareti, System.String[]

Giresun'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan askerler için Jandarma Bölge Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulundular.


Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve beraberinde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleri Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit'i makamında ziyaret ederek İdlib'te yaşanan saldırıda şehit olan askerler için başsağlığında bulundular.


Ziyarette konuşan GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu "İdlib'te yaşanan hain saldırıyı kınıyoruz, milletimizin ve sizlerin başı sağolsun. Giresunlu sivil toplum kuruluşları olarak devletimizin her zaman yanındayız, her zaman hazır ve nazır bir şekilde askerlerimizin yanında olmaya ve onlarla birlikte savaşmaya hazırız, Allah tekrarlarını milletimize yaşatmasın" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ise "Milletimizin ve Giresun halkının hassasiyeti gerçekten çok üst seviyede. Giresunlu STK temsilcilerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi. Ziyarette Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ve karargah komutanları da hazır bulundular. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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