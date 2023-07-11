Giresun'da su fabrikasında çökme: 3 işçi göçük altında kaldı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Enkaz altında kalan Şinasi Özdemir ile sesli iletişim kuran kurtarma ekipleri, moloz ve toprak yığını altında kalan şahsın kurtarılması için çalışma başlattı.

TOPRAK ALTINDA KALDILAR

Dün gece saat 22.45 sıralarında bölgede etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçenin Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi. Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. yaralı olarak kurtarıldı. İki işçi olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

YAŞAM BELİRTİSİ VAR

Göçük altında kalan ve sesli iletişim kurulan Şinasi Özdemir'den (50) yaşam belirtisi alındı. Forklifte sıkıştığı belirlenen Özdemir'i kurtarmak için demir aksamı oksijen kaynağı ile kesmeye çalışan ekipler, bir yandan da elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırarak zamana karşı mücadelelerini sürdürüyor.