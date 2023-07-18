Giresun'da su fabrikasında göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'da su fabrikasında göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti

18.07.2023 13:01

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir su fabrikasında göçük oluştu. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, 1 işçi ise cansız bedeni dere içerisinde bulundu. Fabrika ihmaller zinciri nedeniyle kapatıldı. Olaydan 2 hafta önce de fabrikada meydana gelen göçük, felaketin sinyallerini vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, bir su fabrikasında göçük oluştu. Burada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, Şinasi Özdemir'in cansız bedeni ise derede bulundu. Fabrika ihmaller zinciri nedeniyle kapatılırken, acı olaydan 2 hafta önce de farbikada meydana gelen obruk şeklindeki göçük, günler öncesinde felaketin sinyallerini vermiş.

CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNDU

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu Şenol Karagöz, Ali Camcı ve Şinasi Özdemir göçük altında kaldı. AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Karagöz ve Camcı kurtarıldı. Göçük altında kalan Şinasi Özdemir için fabrika alanında yapılan arama çalışmaların yanı sıra jandarma ekipleri de dere boyunca tarama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler olayın gerçekleştiği alanın yakınlarında Özdemir'in dere içerisinde cenazesini buldu.

FABRİKA KAPATILDI

Acı olayın ardından Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen obruk şeklindeki göçükte 3 fabrika çalışanı enkaz altında kalmıştır. Enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış olup bir işçi ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlk incelemeler sonucu belirlenen eksiklikler giderilene ve başlatılan soruşturma tamamlanana kadar işletmenin faaliyetleri Valiliğimiz tarafından süresiz olarak durdurulmuştur" denildi.

İHMALLER ZİNCİRİ

Öte yandan 24 Haziran'da sağanak yağış sonrası oluşan selin yaşandığı gün Üçtepe beldesindeki su fabrikasında çekilen görüntü adeta felaketin sinyallerini vermiş. Şinasi Özdemir isimli işçinin hayatını kaybettiği göçük olayının yaşandığı alanda meydana gelen daha önceki heyelanda alanda yığılı bulunan paletlerin dereye devrildiği anların bulunduğu görüntüler kameraya anbean yansımış. Öte yandan, Özdemir'in suya kapılarak yaşamını yitirdiği ve göçük esnasında yıkılan menfezin ise yetersiz kaldığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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Yağlıdere, Giresun, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da su fabrikasında göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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