Giresun'da su kanalına düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı - Son Dakika

Giresun'da, su kanalına düşen büyükbaş hayvan, AKUT ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde S.A'ya ait büyükbaş hayvan su kanalına düştü.
Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
AKUT ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu büyükbaş hayvan kurtarılarak sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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