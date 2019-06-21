Son Dakika Haberleri: Giresun'da su kesintisi
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Giresun'da su kesintisi

1 saat önce

Giresun'un bazı mahallelerinde 25 Haziran tarihinde 15 saat süreyle 6 mahallede su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

Giresun'da su kesintisi, System.String[]
Giresun'un bazı mahallelerinde 25 Haziran tarihinde 15 saat süreyle 6 mahallede su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, içme suyu deposuna ait şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Haziran tarihinde saat 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Teyyaredüzü, Güre, Gaziler, Erikliman, Yalı ve Çıtlakkale mahallelerine su verilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan su kesintisine karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları istenilerek,"Uygulanacak kesintiden dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Giresun, Güncel
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