Giresun'da su kesintisi

Giresun
'un bazı mahallelerinde 25 Haziran tarihinde 15 saat süreyle 6 mahallede su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, içme suyu deposuna ait şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 25 Haziran tarihinde saat 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Teyyaredüzü, Güre
, Gaziler, Erikliman, Yalı ve Çıtlakkale mahallelerine su verilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan su kesintisine karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları istenilerek,"Uygulanacak kesintiden dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyoruz." denildi.