Giresun'da suç örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika
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Giresun'da suç örgütüne yönelik operasyon

6 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde cinayet, yaralama ve enerji nakil kablosu hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Giresun'da suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde cinayet, yaralama ve enerji nakil kablosu hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Giresun Jandarma Komutanlığınca Şebinkarahisar merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, M.G, M.A. ve E.C, Sivas'ın Suşehri ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularında, Giresun, Sivas, Çankırı, Eskişehir ve Kocaeli'de 11 enerji nakil kablosu hırsızlığı, cinayet, adam yaralama ve evden hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şebinkarahisar Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan M.G ve M.A. tutuklanırken, E.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen A.C'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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