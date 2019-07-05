Giresun'da sulama havuzuna düşen domuz kurtarıldı
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Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen yaban domuzu kurtarılarak tabiata yerleştirildi.
Şebinkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:09 Kaynak: AA
ilçesinde sulama havuzuna düşen yaban domuzu kurtarılarak tabiata yerleştirildi.
Toplukonak köyünde şahsa ait sulama havuzuna düşen bir domuz gören köylüler durumu Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Şefliği ekiplerine bildirdi.
Düştüğü sulama kanalından DKMP ve Şebinkarahisar Belediyesi Veteriner Hekimliği ekiplerince kurtarılan genç erkek domuz doğaya salındı.
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