Son Dakika Haberleri: Giresun'da sulama havuzuna düşen domuz kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Giresun'da sulama havuzuna düşen domuz kurtarıldı

28 dakika önce

Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen yaban domuzu kurtarılarak tabiata yerleştirildi.

Giresun'da sulama havuzuna düşen domuz kurtarıldı, System.String[]
Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen yaban domuzu kurtarılarak tabiata yerleştirildi.
Toplukonak köyünde şahsa ait sulama havuzuna düşen bir domuz gören köylüler durumu Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekiplerine bildirdi.
Düştüğü sulama kanalından DKMP ve Şebinkarahisar Belediyesi Veteriner Hekimliği ekiplerince kurtarılan genç erkek domuz doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şebinkarahisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı 2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor Reyhanlı'daki bomba yüklü aracın patlaması, akıllara 2013 yılındaki saldırıyı getirdi Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:38:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da sulama havuzuna düşen domuz kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]