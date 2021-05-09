Giresun'un Görele ilçesinde süs havuzunun elektrik kablolarını çalmak isteyen şahıs gözaltına alındı.
Hendekbaşı Mahallesi Dr. Erdem Gülger Bulvarında devriye görevi icra eden polis ekibi, süs havuzu civarında hareketlerinden şüphelendiği S.S'yi yakaladı.
S.S'nin sorgusunda, süs havuzunun elektrik kablolarını çalmak istediği belirlendi.
Birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da süs havuzunun elektrik kablosunu çalmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika