Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü - Son Dakika

Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü

6 saat önce

Giresun'un Güce ilçesinde dereye düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü, System.String[]

Giresun'un Güce ilçesinde dereye düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tekke köyü Değirmen mevkisinde Gelevera Deresi'nden karşıya geçmek için tahta köprüyü kullanan Şerife Afad, dengesini kaybederek düştü.

Kadının suya kapıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede arama yaptı.

Ekipler, Afad'ın cansız bedenini düştüğü yerden yaklaşık 500 metre uzakta buldu.

Afad'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun, AFAD, Güce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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