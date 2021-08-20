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Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü

20.08.2021 12:03
Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, ambulansla kafa kafaya çarpışan taksinin sürücüsü Selim Cağcağ (31), hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, ambulansla kafa kafaya çarpışan taksinin sürücüsü Selim Cağcağ (31), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Alucra-Şebinkarahisar kara yolu, Peksimettepe mevkisinde meydana geldi. Giresun istikametine giden Mehmet Y. idaresindeki 28 AAJ 462 plakalı ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selim Cağcağ'ın kullandığı 28 T 7007 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Selim Cağcağ, hayatını kaybederken, devrilen ambulanstaki sürücü ve 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı. Cağcağ'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, hafif yaralanan sağlık çalışanları da, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Giresun
Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü
Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü
Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü
Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü

Ambulans, Giresun, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü - Son Dakika


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