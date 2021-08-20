Kaza, dün gece saatlerinde Alucra-Şebinkarahisar kara yolu, Peksimettepe mevkisinde meydana geldi. Giresun istikametine giden Mehmet Y. idaresindeki 28 AAJ 462 plakalı ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selim Cağcağ'ın kullandığı 28 T 7007 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Selim Cağcağ, hayatını kaybederken, devrilen ambulanstaki sürücü ve 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı. Cağcağ'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, hafif yaralanan sağlık çalışanları da, ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ambulansla çarpışan taksinin şoförü öldü - Son Dakika