Giresun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Giresun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
6 saat önce
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 yaşında bir çocuk öldü.
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 yaşında bir çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çal köyünde, N.Ş. (18) yönetimindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada, araçta bulunan O.Ş. (12) ağır yaralandı.
Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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