Giresun'da tarım danışmanlarının çalışmaları

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, 57 tarım danışmanının 114 parselde modern tekniklerle örnek teşkil edecek şekilde oluşturulan fındık bahçelerindeki çalışmalar sayesinde tarımda verim artışı ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinin, tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amacıyla ortaya çıktığı belirtildi.

Giresun'da 18 kurum ile kuruluşta 63 danışman bulunduğu ifade edilen açıklamada, danışmanlar için 2018-2019 yılı tebliğ döneminde toplam 2 milyon 394 bin lira ödeme yapılacağı aktarıldı.

Tarım danışmanlarının belirli aralıklarla ziyaret ettikleri işletmelerin ve işletme ile ilgili sorunların çözümüne yönelik tavsiye ve yönlendirmelerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal yenilikler ve yeni teknolojiler konusunda bilgiler vermekte ve gerek görülen durumlarda tarımsal uygulamalarda bulunarak konunun daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

Bu amaçla 57 tarım danışmanı 114 parselde modern tekniklerle örnek teşkil edecek şekilde oluşturulan fındık bahçelerindeki çalışmalar sayesinde tarımda verim artışı ve ekonomiye katkı sağlanmış olmaya devam etmektedir."