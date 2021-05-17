Giresun'da tarıma son 19 yılda yaklaşık 2,7 milyar lira destek sağlandı - Son Dakika

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AK Parti hükumetleri tarafından Giresun'da tarıma 2002-2021 yılları arasında 2 milyar 657 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını bildirdi.

Tatlı, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye'de tarıma önemli ve ciddi yatırımlar yaptığını belirtti.

Giresun'da son 19 yılda 2 milyar 657 milyon 772 bin lira tarım desteği sağlandığını vurgulayan Tatlı, gelecek 3 yılda ise 1 milyon 335 bin lira daha kaynak aktarılacağını ifade etti.

Tarımsal destek ödemeleri için 2002-2021 yılları arasında 2 milyar 586 milyon 995 liranın çiftçilere aktarıldığını kaydeden Tatlı, "Her zaman söylediğimiz gibi 'Yaparsa AK Parti yapar' diyor, tüm hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.