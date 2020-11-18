Giresun'da tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Giresun'da tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor

18.11.2020 15:17
Giresun'da tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor, System.String[]

Giresun'da tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alındığı bildirildi.

Giresun'da tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alındığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar her yaştan at, eşek ve katır türü tek tırnaklı hayvan kimliklendirilerek kayıt altına alınmasının devam ettiği belirtildi.

At ve katır türü hayvanların kimliklendirilebilmesi için "Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği" kapsamında alerjik reaksiyon esaslı mallein testi uygulandığı ve test sonucu negatif çıkan hayvanlara mikroçip uygulanarak "Tektırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi" düzenlendiği bilgisi verilen açıklamada, eşek türü hayvanlarda ise mallein testi uygulanmadan sağlık kontrolü yapıldığı ve sağlıklı olanlara mikroçip uygulanarak kimlik belgesi düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, belge düzenlenen her bir tek tırnaklı hayvanın Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) içerisinde yer alan TÜRKVET modülüne kayıt edildiği aktarıldı.

TÜRKVET'te kaydı olmayan tek tırnaklı hayvanlara sevk raporu tanzim edildiği belirtilen açıklamada, "Kimliklendirilmemiş tek tırnaklı hayvanların nakil esnasında yakalanması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanmakta ve kimliklendirme işlemi yapılarak sevkine müsaade edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Her yaştan tek tırnaklı hayvanların cezasız olarak kayıt altına alınması için belirlenen sürenin 31 Aralık 2020 itibarıyla sona erdiği vurgulanan açıklamada, "Bu tarihten sonra sadece 12 aylık yaşa kadar olan tek tırnaklı hayvanların cezasız olarak kimliklendirilmesine müsaade edilmekte olup 12 aylık yaştan büyük tek tırnaklı hayvanlar ise 5996 sayılı kanun gereği idari para cezası uygulandıktan sonra kimliklendirilebilecektir." denildi.

Açıklamada, at, eşek ve katır türü hayvanı olan yetiştiricilerin 31 Aralık'a kadar merkezde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri istendi.

Para Cezası, Giresun, Aralık, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da tek tırnaklı hayvanlar kayıt altına alınıyor - Son Dakika


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