Giresun'da Teleferik Projesi Hayata Geçiriliyor

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, 27 milyon liraya mal olacak teleferik yapımı için proje hazırladıklarını söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, 27 milyon liraya mal olacak teleferik yapımı için proje hazırladıklarını söyledi.



Aksu, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki Botanik Park ile Giresun Kalesi arasında planlanan teleferik projesinin temelini 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi atmayı hedeflediklerini belirtti.



Projenin, tamamen belediye imkanlarıyla gerçekleştirileceğini aktaran Aksu, "Projede artık sona gelindi. Teleferik yapım işi 27 milyon liraya mal olacak ve tamamı belediye imkanlarıyla yapılacak. Hedefimiz yerel seçimler öncesi temelini atmak. Giresun için önemli bir proje." dedi.



Giresun Belediyesi olarak kültür merkezi projesinin de hayata geçirilmesi noktasında sona gelindiğini ifade eden Aksu, "Bu da çok ciddi projelerimizden biri. 15 milyon liraya mal olması planlanıyor. Hedefimiz ise 29 Ekim'de kültür merkezini hizmete açmak." diye konuştu.



Aksu, modern bir araç bakım merkezi hizmet binası yapımı için de proje hazırlığı içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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