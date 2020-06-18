Giresun'da telefon dolandırıcılığı iddiaları - Son Dakika

Giresun'da, bir kişi, internet üzerinden bahis oymak için telefonla bağlantı kurduğu şahıs tarafından 27 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine başvuran B.Ö, internet üzerinden bahis oynamak istediğini, bir bahis internet sitesindeki reklam numarasını aradığını belirtti.

Telefonda görüştüğü şahsın verdiği hesap numarasına toplam 27 bin lira yatırdığını belirten B.Ö, işlemin ardından kendisine ulaşamadığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Bir diğer dolandırıcılık olayında ise O.K, kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından 15 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polis merkezine müracaat etti.

O.K, kendisini "Polis Ali" olarak tanıtan bir şahsın telefonda, başka kişilerin hesabına girerek para aktardığını ve işlemi yapan şahısların yakalandığını söyleyerek, hesap bilgilerini istediğini belirtti.

İstenilen bilgileri verdiğini ve daha sonra hesabını kontrol ettiğinde 15 bin lirasının çekildiğini ifade eden O.K, şahıstan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Giresun Emniyet Müdürlüğünce olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.