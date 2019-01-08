Giresun'da Telefon Teli Hırsızlığı

Giresun
'un Güce
ilçesinde 300 metre uzunluğunda telefon teli çaldığı tespit edilen 4 çocuk, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Güce ilçesine bağlı Sarıyar
köyünde 300 metre uzunluğunda telefon kablosunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan araştırmalar sonucu tellerin yakılmış olarak Espiye
ilçesinde bir hurdacıya satıldığı ve hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin 12-13 yaşlarında 4 çocuk olduğunun belirlendiği ifade edildi.
Küçük yaştaki çocukların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bakır tellerin ise ilgili kuruma teslim edildiği kaydedildi.