Giresun'da tereyağ denetimi - Son Dakika
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Giresun'da tereyağ denetimi

6 saat önce

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce, il genelinde tereyağ satışı yapılan iş yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Giresun'da tereyağ denetimi, System.String[]

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce, il genelinde tereyağ satışı yapılan iş yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanması, taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketici sağlığının korunması ve haksız rekabetin engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle etiketi olmayan tereyağların, köy tereyağı algısı oluşturularak satımının önlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Angın, 2 gün süren denetimlerde 177 iş yerinde kontroller yapıldığını aktardı.

Angın, denetimlerde 133 tereyağı numunesi alındığı, bitkisel yağ ve nişasta içerip içermedikleri yönünde analizlerinin yapılması için gıda kontrol laboratuvarına gönderildiğini kaydederek, laboratuvar tetkik sonuçları uygunsuz çıkan ürünler olursa ilgili işletmelere 5996 sayılı kanun gereğince cezai yaptırım uygulanacağına dikkati çekti.

Market, bakkal, şarküteri gibi iş yerleri ile pazar yerlerinde satışa sunulan tereyağlarının etiketli ve uygun muhafaza koşullarında satılması gerektiğine işaret eden Angın, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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