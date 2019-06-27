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Giresun'da terör operasyonu

22 dakika önce

Giresun'un Güce ve Yağlıdere ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya ait üç sığınak ile depo bulundu.

Giresun'da terör operasyonu, System.String[]
Giresun'un Güce ve Yağlıdere ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK'ya ait üç sığınak ile depo bulundu.
Teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün Güce ilçesi kırsalında iki, Yağlıdere ilçesi kırsalında ise bir sığınak ve depo tespit etti.
Yapılan aramalarda bir tabanca, kalaşnikof silahına ait şarjörler ile çok sayıda yaşamsal gıda malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklar ve depolar imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Güce, Giresun, Güncel
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