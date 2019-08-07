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Giresun'da terör operasyonu

1 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, içerisinde gıda malzemesi bulunan sığınak ortaya çıkarıldı.

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Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, içerisinde gıda malzemesi bulunan sığınak ortaya çıkarıldı.
Mayıs ayında teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda güvenlik güçleri, Espiye ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerince kullanılan bir sığınağın yerini belirledi.
Yapılan aramalarda gıda maddeleri ele geçirilirken, sığınak imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.
Giresun, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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