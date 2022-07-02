Giresun'da PYD/YPG operasyonu

Suriye'de YPG/PYD terör örgütünde faaliyet gösterdikleri tespit edilen iki kişi Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Giresun'da düzenlenen operasyonda PYD/YPG terör örgütüne mensup 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri sınır dışı edildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde Suriye'de PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri birimlerimizce tespit edilen iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 1 şüpheli şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, diğer şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - GİRESUN