Son Dakika Haberleri: Giresun'da terör propagandası operasyonu
Son Dakika Güncel Giresun'da terör propagandası operasyonu

Giresun'da terör propagandası operasyonu

1 saat önce

Giresun'da, Barış Pınarı Harekatını sosyal medya üzerinden protesto eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun'da terör propagandası operasyonu, System.String[]

Giresun'da, Barış Pınarı Harekatını sosyal medya üzerinden protesto eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatını sosyal medya üzerinden protesto eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen F.Y, E.Ş ve R.B.B isimli şahısları gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahıslar bugün Giresun Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan F.Y ve E.Ş. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, R.B.B ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından R.B.B için adli kontrol kararı uygulandı.

Barış Pınarı Harekatı, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kırmızı mayolu pozuyla hamile olduğunu duyurdu Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:06:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da terör propagandası operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]